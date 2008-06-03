ГПУ объединила дела о смерти школьника и ввозе вакцины

Уголовные дела по факту смерти школьника после прививки от кори и относительно первого заместителя министра здравоохранения Украины Николая ПРОДАНЧУКА объединены в одно производство. Об этом во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

Как сообщает пресс-служба главы государства, генеральный прокурор доложил о состоянии расследование обстоятельств смерти 17-летнего подростка в Донецкой области, а также результаты проверки медицинских и фармацевтических заведений на предмет иммунизации населения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

А.МЕДВЕДЬКО сообщил, что 14 мая прокуратурой Донецкой области было возбуждено уголовное дело по факту смерти школьника. 23 мая было принято решение о принятии этого дела для расследования Генеральной прокуратурой. В ходе ее расследования 28-29 мая было нарушено уголовное дело относительно первого заместителя министра здравоохранения Н.ПРОДАНЧУКА за превышение им служебных обязанностей.

«Мы считаем, что все-таки господин Н.ПРОДАНЧУК нарушил действующее законодательство, когда при отсутствии в Украине эпидемиологической заболеваемости корью и без проведения государственной регистрации и необходимых исследований 3 апреля выдал одноразовое разрешение на ввоз на таможенную территорию Украины вакцины против кори и краснухи индийского производства в количестве 9 миллионов доз», - сказал генеральный прокурор.

А.МЕДВЕДЬКО сообщил, что эти дела объединены в одно производство. По нему назначена 91 судебно-медицинская экспертиза, проведены допросы министра здравоохранения и других должностных лиц, а также свидетели и потерпевшие, в том числе родителей погибшего школьника, которые признаны потерпевшей стороной.

Генеральный прокурор подчеркнул, что судебная комплексная медицинская экспертиза, назначенная по этому делу, должна установить наличие связи между проведенной вакцинацией и фактом смерти Антона Тищенко. А.МЕДВЕДЬКО отметил то, что без выводов такой экспертизы рано говорить о наличии или отсутствии указанной причинно-следственной связи.

«Мы будем принимать все меры, чтобы завершить расследование этого уголовного дела в кратчайшие сроки», - заверил генпрокурор.