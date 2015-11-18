Адвокаты Савченко обнародовали детали допроса главаря "ЛНР" Плотницкого
Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий в суде над украинской летчицей и депутатом Надеждой Савченко пытался давать показания "подчеркнуто корректно".
Об этом он сообщил в Twitter адвокат Савченко Марк Фейгин, который транслировал в соцсеть показания боевика.
Плотницкий #FreeSavchenkopic.twitter.com/TMoppiH7T6
— Mark Feygin (@mark_feygin) 18 Ноябрь 2015
По словам другого защитника украинки Николая Полозова, Плотницкий назвал суд над Савченко "политическим процессом".
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Плотницкий заявил, что тогда общался с Савченко как офицер с офицером, а сейчас "это политический процесс" #FreeSavchenko
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) 18 Ноябрь 2015
Плотницкий заявил, что отдал приказ подчиненному с позывным Кэп отвезти ее к п.Северный и вернуть ей телефон и сим-карты #FreeSavchenko
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) 18 Ноябрь 2015
Как сообщал УНИАН, суд в отношении Савченко разрешил запись допроса Плотницкого, но запретил пересказывать его слова.
Итак, нам запретили пересказывать показания Плотницкого! Запретили дословно пересказывать!
— Mark Feygin (@mark_feygin) 18 Ноябрь 2015
Напомним, суд решил проводить допрос Плотницкого в закрытом режиме. После принятия решения, по словам Фейгина, "публику удалили из зала".