Адвокаты Савченко обнародовали детали допроса главаря "ЛНР" Плотницкого

17:28, 18 ноября 2015
Политика
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Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий в суде над украинской летчицей и депутатом Надеждой Савченко пытался давать показания "подчеркнуто корректно".

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Об этом он сообщил в Twitter адвокат Савченко Марк Фейгин, который транслировал в соцсеть показания боевика.

По словам другого защитника украинки Николая Полозова, Плотницкий назвал суд над Савченко "политическим процессом".

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Как сообщал УНИАН, суд в отношении Савченко разрешил запись допроса Плотницкого, но запретил пересказывать его слова.

Напомним, суд решил проводить допрос Плотницкого в закрытом режиме. После принятия решения, по словам Фейгина, "публику удалили из зала".

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