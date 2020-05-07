В Одессу доставили 12 раненых на Донбассе военных, состояние четверых - тяжелое (фоторепортаж)

Волонтер призвал желающих помочь раненым бойцам.

В Одессу в четверг, 7 мая, доставили 12 военных, раненых в зоне проведения ООС.

Читайте такжеВ Днепре врачи всю ночь боролись за жизнь тяжело раненного бойца

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.

"Встретили борт! 12 ребят, из них 4 тяжелых... Минно-взрывные травмы, ранения глаз, грудной клетки, соматические больные...", - написал он и опубликовал соответствующие фотографии.

Также волонтер призвал желающих помочь раненым бойцам.

Ранее в больницы Днепра из зоны проведения операции Объединенных сил доставили семерых раненых бойцов.