В Одессу доставили 12 раненых на Донбассе военных, состояние четверых - тяжелое (фоторепортаж)
14:41, 07 мая 2020Общество
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Волонтер призвал желающих помочь раненым бойцам.
В Одессу в четверг, 7 мая, доставили 12 военных, раненых в зоне проведения ООС.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.
"Встретили борт! 12 ребят, из них 4 тяжелых... Минно-взрывные травмы, ранения глаз, грудной клетки, соматические больные...", - написал он и опубликовал соответствующие фотографии.
Также волонтер призвал желающих помочь раненым бойцам.
Ранее в больницы Днепра из зоны проведения операции Объединенных сил доставили семерых раненых бойцов.
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