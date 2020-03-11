В Днепр из зоны ООС доставили семерых раненых бойцов, состояние четверых – тяжелое

Раненых военнослужащих доставили в военный госпиталь, областную больницу им. Мечникова и областную офтальмологическую больницу.

В больницы Днепра за последние сутки из зоны проведения операции Объединенных сил доставили семерых раненых бойцов, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа.

«В Днепр эвакуированы двумя военными вертолетами четверых раненых защитников в тяжелом состоянии. Сейчас эвакуированы еще трое с боевыми травмами, они направлены в военный госпиталь», - отметила она.

По ее словам, в областной больнице им. Мечникова и областной офтальмологической больнице для спасения военнослужащих задействованы лучшие специалисты, выполнены дополнительные обследования, некоторые операции продолжались до утра.