В Днепр из зоны ООС доставили семерых раненых бойцов, состояние четверых – тяжелое
11:57, 11 марта 2020Общество
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Раненых военнослужащих доставили в военный госпиталь, областную больницу им. Мечникова и областную офтальмологическую больницу.
Четырех тяжело раненых эвакуировали в Днепр вертолетами / фото УНИАН
В больницы Днепра за последние сутки из зоны проведения операции Объединенных сил доставили семерых раненых бойцов, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Об этом в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа.
«В Днепр эвакуированы двумя военными вертолетами четверых раненых защитников в тяжелом состоянии. Сейчас эвакуированы еще трое с боевыми травмами, они направлены в военный госпиталь», - отметила она.
По ее словам, в областной больнице им. Мечникова и областной офтальмологической больнице для спасения военнослужащих задействованы лучшие специалисты, выполнены дополнительные обследования, некоторые операции продолжались до утра.
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