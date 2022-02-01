Мальчик получает на день рождения сковороды, а его мать бросила варить борщ, ведь Юра это делает лучше нее.

Мальчик из Тернопольщины в свои 12 лет стал звездой сети. Юра Потурай уже четыре года ведет кулинарный блог, он каждый день готовит разные блюда и пишет о них в социальных сетях.

Об этом сообщает ТСН.

12-летний мальчик получает на день рождения сковороду, и "выгнал" мать из кухни. Она перестала варить борщ, ведь Юра это делает лучше ее. Рецептами блюд юный блогер всегда делится со своими подписчиками, их у него почти 6 тысяч.

Блогер уже умеет вложить в одно предложение самое главное. В своих видео он не забывает представиться, рассказать о себе и анонсировать, что именно будет готовить.

Мальчик шутит, что он готовит на кухне столько времени, сколько ему позволяет мама, пока не выгонит его учить уроки. Юра уже успел приготовить по меньшей мере 300 различных блюд, больше всего ему нравится выпекать пироги.

Его самый любимый пирог - луковый. Тесто для него, как и для многих других блюд, юный блогер замешивает на комбайне аж за 17 тысяч гривень.

Такой дорогой комбайн Юра купил благодаря подписчикам и родным. Часть денег он получил от поклонников, а другую же он насобирал из тех средств, которые родители ему дарили на праздники. Сейчас он собирает деньги на специальные насадки для своего комбайна.

Блогер просит, чтобы родные дарили ему не игрушки или гаджеты, а сковородки, которых у Юры уже пять. Также он заказывал вместо обычных подарков набор острых ножей.

Родители блогера - пчеловоды. Летом Юра носит им еду на пасеку. Картошка, пироги, мясо - мальчик всегда готовит что-то вкусненькое.

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Ранее УНИАН уже сообщал, что украинский блогер разбил в Дубае арендованный суперкар Ferrari за миллион долларов.

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