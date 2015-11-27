Гоструда обнародовала результаты расследования причин пожара на территории нефтебазы под Киевом

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, соответствующую информацию сегодня на брифинге в Киеве обнародовал председатель Гоструда Украины Роман Чернега.

Он отметил, что с момента завершения расследования, то есть, с 25 ноября 2015 года, семьи погибших и пострадавших во время пожара в Глевахе могут обращаться за финансовой помощью от государства.

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По словам Чернеги, "комиссией установлены факты, а также установлены ответственные лица, виновные за несоблюдение действующего законодательства в сфере охраны труда, применения и использования оборудования повышенной опасности во время выполнения работ повышенной опасности".

В частности, установлено, что основными причинами несчастных случаев стали несоответствие требованиям безопасности технологического процесса смешивания нефтепродуктов: использование гибких резинотканевых трубопроводов (рукавов) в технологических процессах смешивания топлива с помощью передвижных насосов на территории нефтебазы; отсутствие системы аварийного освобождения резервуара с помощью быстродействующей отключающей аппаратуры с дистанционным управлением; отсутствие технологического регламента на процесс смешения топлива в резервуаре; участие в производственном (технологическом) процессе лиц, не имеющих профессиональной подготовки, в том числе по охране труда, в соответствии с характером выполняемых работ.

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Кроме того, конструктивным недостатком является недостаточная надежность передвижного насосного электроагрегата, который использовался для смешивания (перекачки) нефтепродуктов; отсутствие надлежащей проектной документации на строительство и ввод в эксплуатацию производственно-складской базы нефтепродуктов и ряда документов: акта готовности объекта к эксплуатации, сертификата соответствия законченного строительством объекта проектной документации, государственным строительным нормам, стандартам и правилам.

В то же время к возникновению масштабного пожара привело дополнительное размещение 8 резервуаров емкостью по 900 куб. м с несоблюдением противопожарных расстояний между группами резервуаров.

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По словам Чернеги, комиссией установлены лица, действия или бездействие которых привели к трагическим последствиям. Ими оказались руководители и должностные лица предприятий: ООО "Парком Транс", ООО "Укртрансоил 2009" и ООО "Бытремстройматериалы".

Чернега также сообщил, что во время чрезвычайной ситуации всего пострадало 15 человек. Специальное расследование проводилось по 10 лицам, которые работали по трудовым соглашениям. Из них - 3 со смертельным исходом. Относительно аттестованных пожарных расследование проводилось ГСЧС.

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Председатель Гоструда также отметил, что комиссией по расследованию разработаны мероприятия по недопущению аналогичных случаев в дальнейшем, как-то: запрет процессов смешивания нефтепродуктов без разработки необходимых безопасных условий.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в Васильковском районе Киевской области длился с 8 по 17 июня. По официальным данным, в результате пожара погибли 5 человек, еще 15 пострадали.

По данным Министерства внутренних дел, в результате пожара государству нанесен ущерб в размере 12 млрд грн. По факту пожара было возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины, а по факту гибели людей во время пожара – по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.