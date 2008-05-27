В Украине значительно подорожает пиво

В Украине цены на пиво могут вырасти на 20-35% из-за подорожания сырья и энергоресурсов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве генеральный директор ЗАО «Укрпиво» Галина КОРЕНЬКОВА.

По ее словам, в текущем году значительно выросли цены на солод, хмелепродукцию и другие составляющие, кроме того, подорожали энергоносители, в связи с чем производители вынуждены повышать цены на продукцию.

«Я думаю, что наши предприятия должны пересмотреть ценовую политику на текущий год. Минимум повышение может составлять 20%, хотя цена может вырасти и до 35%», – сказала Г.КОРЕНЬКОВА.

Она также отметила, что на сегодняшний день экспортируемое украинское пиво значительно дешевле импортируемого, то есть, украинские производители работают в неравных условиях и должны, по ее мнению, пересмотреть цены в сторону повышения. «Мы пытаемся сейчас выровнять цены», - сказала Г.КОРЕНЬКОВА.

Она также добавила, что в прошлом году Россия ввела индикативные цены для украинского пива, а Беларусь - дополнительный налог в размере 15%, в то время как на пиво из других стран этот налог составляет 5%.

Кроме того, по словам Г.КОРЕНЬКОВОЙ, вступление Украины в ВТО дало толчок росту импорта пива в Украину. Так, за четыре месяца текущего года импорт пива в Украину вырос более чем в два раза. «Импорт набирает обороты, и мы считаем, что вступление Украины в ВТО будет иметь негативные последствия для нашего баланса, в плане того, что импорт будет расти», - сказала Г.КОРЕНЬКОВА.

Она добавила, что по итогам 2007 года средняя рентабельность производства пива по Украине составляет 8%, при этом несколько лет назад этот показатель составлял 15%.

Справка УНИАН. Предприятия Украины в 2007 году увеличили производство пива на 18%, по сравнению с 2006 годом - до 316 млн. дал.