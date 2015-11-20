"Надо разогнать этих бомжей": Полицейского отстранили от несения службы из-за высказываний о Майдане

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"С целью выяснения обстоятельств, которые были выявлены во время мониторинга социальных сетей, Департаментом патрульной полиции Украины выявлены признаки нарушения дисциплины, морально-этических норм инспектором Управления патрульной полиции Киева Алексеем Савкиным", - написал он.

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По словам Шевченко, в отношении полицейского принято решение о проведении служебной проверки. На время ее он отстранен от несения службы.

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"О результатах служебной проверки после ее завершения будет обязательно сообщено общественности", - добавил спикер МВД.

Ранее в сети появились фото записей Савкина в Twitter, где он негативно отзывается о Евромайдане и пишет, что надо "разогнать этих бомжей".