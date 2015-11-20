Кабмин предлагает ввести 12-летнее среднее образование

Как передает корреспондент УНИАН, во внесенном Кабинетом министров Украины в Верховную Раду проекте закона об образовании, который зарегистрирован под №3491, предусмотрено, что обучение учащихся по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования начинается: для начального образования - с 1 сентября 2018 года; для базового среднего образования - с 1 сентября 2022 года; для профильного среднего образования - с 1 сентября 2018 года.

При этом в пояснительной записке к законопроекту сказано, что введение 12-летней программы для получения полного общего среднего образования увеличит реальные расходы в части получения среднего образования лишь в 2018 году. При этом сумма не уточняется, а лишь указано, что, по расчетам Министерства образования и науки Украины, реализация проекта закона потребует дополнительного бюджетного финансирования в размере 300 миллионов гривень.

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Кроме того, предусмотрено, что государство обеспечивает ассигнования на образование в размере не менее 7% валового внутреннего продукта за счет средств государственного, местных бюджетов и других источников финансирования, не запрещенных законодательством. При этом отмечается, что "действующий Закон Украины "Об образовании" устанавливает норму ассигнований в пределах десяти процентов национального дохода". "Соответствующее уменьшение ассигнований обусловлено учетом реальной экономической ситуации в Украине, потенциальным уменьшение фискального пространства, а также соответствует реальным объемам финансирования образования в течение последних десяти лет", - сказано в пояснительной записке.

Законопроектом предусмотрено прохождение педагогическими работниками государственной сертификации. При этом механизм сертификации включает проверку знаний (тестирование) по преподаваемому предмету (предметам) и педагогической теории, и проверку педагогического мастерства учителя. Тестирование будет проводиться на базе существующих региональных центров оценивания качества образования. Сертификация педагогических работников с последующим присвоением им квалификационных категорий до 1 января 2021 года является добровольной.

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Согласно законопроекту, полное общее среднее образование предусматривает завершение трех уровней образования: начальное образование длительностью четыре года, которое получается в начальной школе; базовое среднее образование длительностью пять лет, которое получают в основной школе; профильное среднее образование продолжительностью три года, которое получают в старшей школе или в профессиональных учреждениях образования.

Также законопроектом предусмотрено введение внешнего независимого оценивания по завершении базового и профильного среднего образования. При этом отмечается, что сегодня уже функционирует система внешнего оценивания знаний по завершении полного общего среднего образования.