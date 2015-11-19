Женщины смогут зарабатывать наравне с мужчинами лишь через 118 лет - эксперты

Эксперты Всемирного экономического форума подсчитали, что полностью ликвидировать разрыв между зарплатами женщин и мужчин удастся лишь к 2133 году, пишет РБК со ссылкой на отчет Gender Gap Index (GGI).

Отмечается, что увеличение роли женщин в мировой экономике пока не привело к существенному сокращению разницы в зарплатах, которые женщины и мужчины получают за одну и ту же работу.

Согласно отчету, в настоящее время средняя по миру зарплата работающей женщины составляет порядка $11 тыс в год, то есть ровно столько, сколько средний мужчина зарабатывал в 2006 году.

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Сейчас средняя по миру «мужская» зарплата оценивается ВЭФ в $21 тыс. За десятилетие разрыв в экономическом положении мужчин и женщин сократился лишь на 3%, и, по подсчетам экспертов ВЭФ, такими темпами в целом по миру его удастся ликвидировать не раньше 2133 года, то есть через 118 лет.

Впрочем, согласно сообщению, в некоторых странах с задачей уже справились. К примеру, в Норвегии и Швеции выполняющие одну и ту же работу женщины и мужчины уже сейчас зарабатывают одинаково, в среднем по $40 тыс. в год. В других скандинавских странах дела обстоят лишь немногим хуже. Скажем, в Исландии, где дискриминация женщин во всех сферах жизни, как следует из отчета ВЭФ, является наименьшей, представительницы прекрасного пола зарабатывают на 11% меньше мужчин, а в Дании — на 10%.