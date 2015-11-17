Украина заняла крайне высокое 12 место в Глобальном рейтинге терроризма из-за крушения MH17 и войны на Донбассе

Об этом свидетельствуют данные исследования Института экономики и мира Сиднейского университета.

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Согласно исследованию, в первую десятку рейтинга вошли Ирак, Афганистан, Нигерия, Пакистан, Сирия, Индия, Йемен, Сомали, Ливия и Таиланд. На последнем, 124 месте, расположилась Замбия. Россия в рейтинге занимает 23 позицию.

В отчете также имеется рейтинг 50 наиболее масштабных террористических атак 2014 года.

Так, катастрофа малазийского Boeing-777, который был сбит боевиками в Донецкой области 17 июля, заняла пятое место в рейтинге.

Исследователи отмечают, что Украина сделала большой "прыжок" в рейтинге, так как в 2013 году в стране не было зафиксировано смертей от терроризма, а в 2014 году погибли 665 человек.

"С 2000 до 2013 года от терроризма в Украине зафиксировано всего три смерти… В 2014 - 665 смертей. В большей степени смерти случились из-за обстрелов, осуществлявшихся "Донецкой Народной Республикой", в том числе из-за запуска ракеты земля-воздух по самолету Malaysia Airlines", - говорится в исследовании.