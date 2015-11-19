Всемирный банк выделит 32 миллиона долларов на строительство кардио-диагностического центра в Виннице

На Винниччине, в рамках осуществления системной диагностики и выявления тех препятствий, которые встают перед государством на пути его развития, находилась делегация Миссии Всемирного банка.

В рамках рабочей поездки представители международной организации встретились с председателем областной государственной администрации Валерием Коровием.

«Наши представители ездят по разным регионам Украины для выявления препятствий, которые встают у вас на пути к прогрессу», - отметил координатор программ Всемирного банка в Украине Александро Цедено.

Читайте также"Дочка" Всемирного банка предоставила Украине $560 миллионов на ремонт дорог

В свою очередь, Коровий отметил, что именно на Винниччине четко отражается проблематика необходимости децентрализации власти в Украине, ведь область имеет наибольшее количество сельских и поселковых советов. Следовательно информировал о первых результатах бюджетной децентрализации, которая стартовала в стране с начала текущего года.

Касаясь вопросов сотрудничества, председатель ОГА подчеркнул: «У нас есть ряд проектов с Международной Финансовой корпорацией, но базовым проектом является поддержка Всемирным банком строительства в городе Виннице кардиологического центра, который чрезвычайно необходим для нас. Я убежден, что в рамках подписанных договоренностей, мы выполним все взятые на себя обязательства».

Представители Всемирного банка отметили, что постараются устанавливать непосредственный контакт с властями Винницкой области, чтобы финансировать местные проекты.

Это касается и гранта от Всемирного банка, который Винница выиграла на открытие кардио-диагностического центра. В соответствии с подписанными соглашениями на строительство и оснащение современного регионального клинического лечебно-диагностического центра сердечно-сосудистой патологии Всемирный Банк выделит 32 миллиона долларов.