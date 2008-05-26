У Балоги жалеют, что Тимошенко не послушала Ющенко

Удар, который нанесла инфляция украинцам, был бы слабее, если бы правительство внесло изменения в государственный бюджет и увеличило размер прожиточного минимума.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на брифинге высказал первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

«Не столько сама инфляция страшна, сколько ее последствия. Если бы, как следовало бы, подняли прожиточный минимум для большинства людей, на которых инфляция сказывается наихудшим образом, то я думаю, что не было бы такой резкой реакции людей на рост цен. Я думаю, что это первый шаг, который надо было бы сделать, и к чему призывает Президент», - заявил А.ШЛАПАК, подчеркнув, что глава государства продолжает настаивать на как можно более скором принятии изменений в госбюджет 2008 года.

Он напомнил, что Президент передал правительству документы, в которых изложил свое видение механизма борьбы с инфляцией, однако Кабмин не прислушался к позиции главы государства.

Справка УНИАН. С 1 апреля 2008 г. в Украине повышен размер прожиточного минимума для различных категорий населения. Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составляет 605 грн.; для детей в возрасте до 6 лет - 538 грн.; для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 678 грн.; для трудоспособных лиц - 647 грн.; для лиц, утративших трудоспособность - с 481 грн. (для расчета социальных и других выплат берется именно размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц).

Статья 58 Закона о госбюджете на 2008 г. в течение года предусматривает повышение прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц: с 1 июля – до 607 грн., с 1 октября – до 626 грн.

Для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум будет установлен: с 1 июля – 540 грн., с 1 октября - 557 грн.; для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля – 680 грн., с 1 октября - 701 грн.

Для трудоспособных лиц прожиточный минимум составит: с 1 июля – 649 грн., с 1 октября - 669 грн.; для нетрудоспособных: с 1 июля – 482 грн., с 1 октября – 498 грн.