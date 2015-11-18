В Краматорске сформируют "Лигу будущих полицейских"

Об этом сообщает местное издание 6264.com.ua

Краматорские правоохранители подключились к социальным проектам полиции, введенным руководством Главного управления в Мариуполе. Краматорск станет городом, где будет активно формироваться звено «Лиги будущих полицейских» - молодежной общественной организации, созданной полицией Донетчины.

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Тем временем, продолжаются структурные и кадровые изменения в полиции. Определены руководители, которые будут возглавлять территориальные подразделения Национальной полиции в период перехода.

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Так, Краматорскому отделу полиции подчиняется Славянское, Краснолиманское и Александровское отделения.