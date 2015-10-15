В Черкассах конкурс в новую полицию превысил 27 человек на место

Как сообщили УНИАН корреспонденту УНИАН начальник УМВД в Черкасской области Владислав Пустовар, среди желающих служить в полиции Черкасс 70% составляют мужчины и 30% - женщины. Количество безработных составляет около 40%. Также заявления подали более 180 сотрудников черкасской милиции. Еще столько же заявлений подали бывшие сотрудники правоохранительных органов и жители других областей.

По словам начальника УМВД области Пустовара, к тестированию допущены почти 4400 претендентов, другие анкеты оказались дублированными, поскольку люди подавали документы в полицию в других регионах Украины. Остальных претендентов к новой полиции «отсеяли» из-за возраста и по другим причинам.

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Первый этап отбора начнется 15 октября - претенденты будут сдавать письменные тесты. На втором этапе они пройдут медкомиссию, психологические тесты, выполнят нормативы физической подготовки и пройдут собеседование.

Начальник УМВД в Черкасской области Пустовар также уточнил, что тестирование и обучение новых полицейских будут проходить на базе Черкасского института пожарной безопасности им. Героев Чернобыля. Там есть все условия для проживания и все необходимое для студентов: спортивные залы, тир, бассейн, компьютерные классы.

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Ожидается, что новая патрульная полиция Черкасс начнет работу или в конце этого года, либо уже в январе-феврале 2016 года. Всего в Черкассах в новой патрульной полиции будет работать 200 полицейских.