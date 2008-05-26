Поляк вывез украинку за границу и продал ее сутенерам

Во Львовской области работники правоохранительных органов задержали гражданина Республики Польша, который в ноябре 2007 года вывез в эту страну 36-летнюю жительницу Ивано-Франковской области, где продал ее сутенерам для сексуальной эксплуатации.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, цель пребывания злоумышленника в Украине выясняется. Пострадавшая возвращена на Родину.