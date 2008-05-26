Поляк вывез украинку за границу и продал ее сутенерам
11:33, 26 мая 2008Общество
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Злоумышленник задержан
Во Львовской области работники правоохранительных органов задержали гражданина Республики Польша, который в ноябре 2007 года вывез в эту страну 36-летнюю жительницу Ивано-Франковской области, где продал ее сутенерам для сексуальной эксплуатации.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, цель пребывания злоумышленника в Украине выясняется. Пострадавшая возвращена на Родину.
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