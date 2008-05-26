Под Киевом столкнулись три машины: двое погибших, трое раненых

В Киевской области при столкновении трех автомобилей два человека погибли и трое пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 12 часов на 32 км автодороги Киев-Обухов неподалеку от с. Пятихатки.

Водитель автомобиля "Нисан", двигаясь в направлении Киева, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Мерседес", который двигался во встречном направлении, а в автомобиль "Нисан" врезался "ЗАЗ-110307", ехавший позади него. После столкновения автомобиль "Мерседес" съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водители автомобилей "Нисан" и "Мерседес" от полученных травм погибли на месте происшествия, а трое пассажиров "Мерседеса" получили телесные повреждения.

***В целом, за минувшие сутки в Украине произошло 566 ДТП, в которых 31 человек погиб, 195 получили травмы. В том числе, 9 ДТП совершено по вине нетрезвых водителей.