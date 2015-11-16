Численность населения Украины в августе сократилась - Госстат

При этом численность населения, постоянно проживающего в Украине, на 1 сентября составила 42 млн 636 тыс. 94 человек.

С начала года численность населения сократилась на 123,2 тыс. человек, а по сравнению с 1 сентября 2014 года – на 171,6 тыс. человек.

Количество новорожденных в Украине с начала года составило 273,9 тыс., что на 40,4 тыс. меньше, чем на 1 сентября прошлого года.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, весной 2014 года после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

Согласно прогнозу ООН, при сохранении динамики сокращения до 2030 года население Украины может уменьшиться до 39 млн человек.