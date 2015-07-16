В мае украинцев стало меньше на 17 тысяч человек - Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

При этом численность населения, постоянно проживающего в Украине, на 1 июня составила 42 млн 667 тыс. 285 человек.

С начала года численность населения сократилась на 92 тыс. человек, а по сравнению с 1 июня 2014 года – на 158,6 тыс. человек.

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Количество новорожденных в Украине по состоянию на 1 июня составило 166 тыс., что на 26 тыс. меньше, чем на 1 июня прошлого года.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Как сообщал УНИАН, население Украины в апреле этого года сократилось на 19,5 тыс. человек и на 1 мая составляло 42 млн 854 тыс. 106 человек. В годовом измерении (1 мая 2015 года к 1 мая 2014 года) сокращение составило около 155 тыс. человек.

Согласно прогнозу ООН, при сохранении динамики сокращения до 2030 года население Украины может уменьшиться до 39 млн человек.