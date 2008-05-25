В Ровенской области - день траура

Для Ровенской области воскресенье стало днем траура.

Там поминают семерых жителей области, которые в пятницу вечером погибли в ДТПна трассе Киев -Чоп.

Напомним, на 132-м киломери пути, возле села Вересы, столкнулся грузовик и маршрутка "Ровно-Киев". Из одиннадцати людей, которые были в автобусе, не выжил никто, семеро из них были ровенчанами. Поэтому по решению губернатора, сегодня в области приспустили государственные флаги и упразднили все развлекательные мероприятия. По предыдущим данным Министерства транспорта, авария произошла по вине водителя фуры, гражданина Боснии, который в настоящее время находится в тяжелом состоянии в больнице.

5 канал