Украинцы могут ездить во Францию, несмотря на чрезвычайное положение - посол

Об этом сказала на пресс-конференции, отвечая на вопрос УНИАН, посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Да, конечно, можно ехать во Францию, мы будем выдавать визы", - сказала посол.

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Она отметила, что уже состоялись встречи представителей Франции со Службой безопасности Украины.

По словам Дюмон, желающие поехать во Францию должны прибыть в аэропорт заранее для прохождения усиленного контроля безопасности.

"Люди могут приехать во Францию, только они должны быть готовы к усилению контроля. Нужно прибыть в аэропорт на несколько часов раньше", - сказала посол.

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