Олланд: Мы знаем, кто эти террористы и откуда они появляются

«Мы знаем, кто организовал эти нападения. Мы должны проявить сострадание, солидарность, но прежде всего – единство. Перед лицом террора Франция должна быть сильной, должна стоять на страже. Мы привлечем к ответственности всех виновных», - цитирует Олланда SLON.

Как сообщал УНИАН, число погибших в результате перестрелок, взрывов и взятия заложников в разных районах Парижа возросло до 60 человек, несколько десятков ранены.