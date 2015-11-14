Олланд: Мы знаем, кто эти террористы и откуда они появляются
01:13, 14 ноября 2015Мир
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Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что знает происхождение тех, кто устроил теракты сегодня в Париже.
REUTERS
«Мы знаем, кто организовал эти нападения. Мы должны проявить сострадание, солидарность, но прежде всего – единство. Перед лицом террора Франция должна быть сильной, должна стоять на страже. Мы привлечем к ответственности всех виновных», - цитирует Олланда SLON.
Как сообщал УНИАН, число погибших в результате перестрелок, взрывов и взятия заложников в разных районах Парижа возросло до 60 человек, несколько десятков ранены.
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