На польско-украинской границе образовались километровые очереди

В пунктах пропуска на польско-украинской границе образовались длинные очереди грузовиков.

Как передает корреспондент УНИАН, в пункте пересечения границы (ППГ) «Дорохуск-Ягодин» со стороны Польши стоит 11-километровая очередь.

По информации польской Таможенной Службы, прохождения таможенного контроля ожидают более 600 автомобилей, выезда из Польши водители вынуждены ждать больше 40 часов.

Въезда в Польшу водители грузового автотранспорта ожидают около 4 часов.

На ППГ «Гребенное-Рава-Русская» очередь с украинской стороны составляет 50 грузовиков, въезда в Польшу водители ожидают около 10 часов.

В пунктах пересечения границы для легковых автомобилей задержка значительно меньше: на ППГ «Дорохуск-Ягодин» и «Зосин-Устилуг» въезда в Польшу водители ожидают около 2 часов, в пункте «Гребенное-Рава-Русская» очереди автомобилей нет.