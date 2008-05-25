Одесская мэрия отселит еще шесть семей из дома, обрушившегося 22 мая

Одесская мэрия готовится отселить еще шесть семей из аварийной части дома, который обрушился 22 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на встрече с журналистами начальник Управления капитального строительства Одесского горсовета Иван СТАС.

По его словам, эксперты Одесского филиала научно-исследовательского института "Проектреконструкция" считают, что проводить ремонт уцелевшей части дома №35 на улице Средней, который обрушился в ночь на четверг, нецелесообразно из-за крайней изношенности и аварийного состояния. Поэтому еще шесть семей жильцов будут отселены из третьего подъезда 3-этажного здания - с предоставлением ордеров на получение новых квартир.

„Сейчас специалисты горуправления готовят пакет документов для принятия соответствующего решения горсовета”, - сказал И.СТАС.

Напомним, 24 мая жителям обрушившейся части дома №35 на улице Средней Одесская мэрия выдала 11 нарядов для получения ордеров на квартиры в новом доме.

Причиной обрушения, по мнению специалистов, стала изношенность дома, построенного в начале прошлого века. Два его подъезда обвалились полностью, в результате чего лишились жилья пять семей, три квартиры повреждены и две - в аварийном состоянии. Один из жильцов разрушенной квартиры – 72-летний пенсионер, который вопреки предупреждениям отказался от эвакуации, - в результате обвала получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу №1. Две бригады спасателей продолжают разборку завалов, жильцы, которые остались без квартир, временно находятся у родственников и знакомых.

По словам местного представителя МЧС Елены ВЕРБИЦКОЙ, „многочисленных жертв в результате обрушения дома удалось избежать, благодаря телефонному сообщению одного из его жильцов в горуправление пожарно-спасательной службы, о том, что стены дома начали трещать. Уже через час, в 9 вечера, на улицу Среднюю прибыли автомобили спасательных служб: 24 жильцов и их имущество удалось эвакуировать до полуночи, а сам дом был обесточен и прекращена подача газа.