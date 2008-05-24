Ревальвация гривни приведет к сокращению сделок на рынке жилья Украины.

Такое мнение УНИАН высказал председатель комитета по анализу рынка при АСНУ, исполнительный директор Группы компаний «Планета Оболонь» Алексей КОТЕНКО.

По его словам, ревальвация гривни привела к тому, что долларовые сбережения обесценились, и, соответственно, покупателям теперь необходимо доплачивать образовавшуюся разницу. «Грубо говоря, цены в долларах выросли в связи с ревальвацией на 5-7%. Это касается как первичного, так и вторичного рынков. Естественно, что такой скачок ограничивает спрос», - сказал эксперт.

Он считает, что мировой финансовый кризис, серьезный уровень инфляции формируют неопределенность на рынке - участники сделок не могут привязаться ни к одной валюте, поскольку гривня обесценивается, евро нестабилен, а доллар падает.

При этом А.КОТЕНКО отметил, что колебания доллара и инфляция гривни на первых порах вызвали дополнительный спрос на недвижимость - люди решили защитить свои сбережения, а сегодня влияние этого фактора на ценообразование существенно снизилось по сравнению с мартом-апрелем.

В свою очередь спрос на рынке недвижимости ограничивает и повышение процентных ставок по ипотеке и ограничение сроков кредитования, поскольку за последние годы доля ипотечных сделок порой достигала 70%, сказал эксперт.

«Таким образом, мы видим со всех сторон ограничение потребления, в том числе и потребления на рынке недвижимости. С одной стороны, это происходит в результате административного управления – как, например ограничение кредитования и изъятие гривневой массы, с другой – в результате общемировых процессов. Безусловно, это приведет к сокращению количества сделок на рынке, однако, на сколько просядут цены и просядут ли они вообще – сказать трудно», - добавил эксперт.

По мнению А.КОТЕНКО, усиление инфляции, ужесточение и ограничение кредитования вполне могут спровоцировать острый финансовый дефицит и, чтобы закрыть свои проекты, застройщикам придется снижать цены. Поскольку и у застройщика есть предел ликвидности, ниже которого только банкротство или уход с рынка, добавил он.

По его данным, сегодня количество сделок сократилось, а цены практически остановились во многих регионах Украины, и основной из указанных выше причин стало сокращение ипотеки.

«В случае же снижения темпов инфляции, установления четкого курса валют и возобновления ипотеки, пусть даже не в тех объемах, что в прошлые периоды, скорее всего, следует ожидать стабильного состояния рынка с вполне возможным летним откатом цен в сегменте малогабаритного жилья на 5-10%. Как вариант, в условиях остановки инфляции и нестабильности иностранных валют, вполне возможен переход рынка недвижимости в гривневую зону. Данная тенденция особо сильна сегодня в сегменте аренды жилой недвижимости», - прогнозирует А.КОТЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 21 мая 2008 года Нацбанк укрепил гривню, установив с 22 мая официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 4,85 грн./долл.

Официальный курс на уровне 5,05 грн. за 1 доллар США был установлен Нацбанком с 21 апреля 2005 года (тогда гривня сразу укрепилась на 14 копеек) и не менялся все это время.