Луценко: представители Единого Центра через неделю выйдут из коалиции

Министр внутренних дел Украины, первый номер списка блока "Наша Украина - Народная самооборона" на выборах в Киевсовет Юрий ЛУЦЕНКО прогнозирует, что на будущей неделе представители “Единого центра” выйдут из демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил, выступая сегодня вечером на митинге, который организовал БЮТ на Софиевской площади в Киеве.

По его словам, есть информация, что на будущей неделе запланирован выход народный депутатов Украины, которые входят в “Единый центр”, из состава коалиции.

Ю.ЛУЦЕНКО прибавил, что это будет сделано с целью разрушить коалицию, а затем выразить недоверие правительству.