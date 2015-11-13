МВД Словакии: на борту вертолета могли быть контрабандисты или нелегальные мигранты

Об этом заявил министр внутренних дел страны Роберт Калиняк, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Dennik.sk. По словам министра, вероятная причина аварии в том, что пилот, стараясь остаться не замеченным словацкими авиадиспетчерами, летел очень низко в условиях густого тумана.

Читайте такжеВ Словакии разбился украинский гражданский вертолет, 6 человек погибли - Reuters

Пока полиция не может установить пол и национальность погибших пассажиров вертолета.

"Он делал опасные маневры, особенно когда в условиях плохой погоды летел очень низко", - отметил Роберт Калиняк.

"Прямая, непосредственная причина аварии, конечно, в этот момент все еще неизвестна и подлежит расследованию", - отметил министр.

"Это чрезвычайно печальное событие. Вы видите, что контрабандисты или торговцы не собираются избегать любых опасных видов деятельности, чтобы пересечь нашу границу", - подчеркнул Роберт Калиняк.

Как сообщили словацкие СМИ, на востоке Словакии неподалеку от границы с Украиной разбился украинский вертолет, в результате аварии погибли 6 человек.