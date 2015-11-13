МВД Словакии: на борту вертолета могли быть контрабандисты или нелегальные мигранты
На борту украинского вертолета, который разбился на востоке Словакии, могли быть контрабандисты или нелегальные мигранты.
Об этом заявил министр внутренних дел страны Роберт Калиняк, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Dennik.sk. По словам министра, вероятная причина аварии в том, что пилот, стараясь остаться не замеченным словацкими авиадиспетчерами, летел очень низко в условиях густого тумана.
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Пока полиция не может установить пол и национальность погибших пассажиров вертолета.
"Он делал опасные маневры, особенно когда в условиях плохой погоды летел очень низко", - отметил Роберт Калиняк.
"Прямая, непосредственная причина аварии, конечно, в этот момент все еще неизвестна и подлежит расследованию", - отметил министр.
"Это чрезвычайно печальное событие. Вы видите, что контрабандисты или торговцы не собираются избегать любых опасных видов деятельности, чтобы пересечь нашу границу", - подчеркнул Роберт Калиняк.
Как сообщили словацкие СМИ, на востоке Словакии неподалеку от границы с Украиной разбился украинский вертолет, в результате аварии погибли 6 человек.