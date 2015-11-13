МИД проверяет информацию о крушении украинского вертолета в Словакии

Об этом УНИАН сообщил секретарь Департамента консульской службы МИД Евгений Игнатовский.

Читайте такжеВ Словакии разбился украинский гражданский вертолет, 6 человек погибли - Reuters

Как сообщал УНИАН, в Словакии сегодня, 13 ноября, разбился украинский пассажирский вертолет. По информации СМИ, погибли шесть человек, находившиеся на борту. По данным источника в МВД Словакии, вертолет мог принадлежать контрабандистам и перевозил сигареты. Авиакатастрофа произошла возле границы с Украиной.