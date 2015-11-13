МИД проверяет информацию о крушении украинского вертолета в Словакии
17:09, 13 ноября 2015Общество
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Министерство иностранных дел (МИД) проверяет информацию о крушении украинского вертолета в Словакии.
МИД проверяет информацию о падении вертолета / Фото: Facebook МИД
Об этом УНИАН сообщил секретарь Департамента консульской службы МИД Евгений Игнатовский.
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Как сообщал УНИАН, в Словакии сегодня, 13 ноября, разбился украинский пассажирский вертолет. По информации СМИ, погибли шесть человек, находившиеся на борту. По данным источника в МВД Словакии, вертолет мог принадлежать контрабандистам и перевозил сигареты. Авиакатастрофа произошла возле границы с Украиной.
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