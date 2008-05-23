Путин: Россия и Украина должны развивать продовольственную безопасность

Россия и Украина должны развивать кооперацию в сфере продовольственной безопасности. Такое мнение высказал сегодня премьер-министр РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой украинского правительства Юлией Тимошенко в Минске.

Глава российского правительства напомнил, что стороны уже обсуждали проблемы продовольственной безопасности. По его мнению, эта тема приобретает особую актуальность с учетом тяжелой ситуации на мировых продовольственных рынках.

В.Путин добавил, ни одна из стран не застрахована от проблем на рынке продовольствия. В качестве примера он привел прошлогоднюю засуху на Украине, когда Россия оказала ей помощь.

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