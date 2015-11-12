Фоторепортаж с места крушения Су-25 под Запорожьем
08:46, 12 ноября 2015Общество
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Пилот Су-25 до последней секунды делал все, чтобы от падения самолета не пострадали мирные жители.
Фото с места происшествия / vv.com.ua
11 ноября около 10 утра во время выполнения планового учебного полета разбился самолет Воздушных сил ВСУ Су-25.
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Пилот, 1992 года рождения, Егор Большаков погиб.
По данным пресс-службы Минобороны, трагедия произошла в 40 километрах к северу от Запорожья. Местное население не пострадало.
Фото: сайт Вся Власть
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