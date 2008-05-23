Британская компания выходит на рынок недвижимости Украины
SHM Smith Hodgkinson дает хороший прогноз
Консалтинговая компания SHM Smith Hodgkinson (Великобритания) выходит на рынок недвижимости Украины.
Об этом сообщил управляющий директор SHM Smith Hodgkinson Марк БЭЙЛИ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
По его словам, компания решила открыть первый офис на территории СНГ в Киеве, потому что здесь существуют большие возможности для роста бизнеса.
М.БЭЙЛИ также отметил, что SHM Smith Hodgkinson семь лет вела проекты по недвижимости и промышленности с крупными украинскими компаниями, среди которых - оценка плавающей буровой установки «Таврида» компании «Черноморнефтегаз», сети автозоправочных станций «Нафта Украина», «Галнефтегаз» и пр.
По данным директора SHM Smith Hodgkinson Ukraine Дмитрия СЕЛИВАНОВА, 80% прибыли компании приносит оценка недвижимости.
По мнению эксперта, наиболее перспективным для освоения в Киеве является территория Левого берега, а также пригород столицы – Бориспольское и Броварское направления.
Как прогнозирует Д.СЕЛИВАНОВ, украинцам следует ожидать коррекции рынка ликвидной жилой недвижимости, сопровождающейся периодом стагнации и снижения цен на 15-20% в течение года.
При этом он уточнил, что многое зависит от экономической стабильности в стране, темпов роста инфляции.
Д.СЕЛИВАНОВ добавил, что сегодня многие квартиры используются не по назначению, становясь объектами для инвестирования и спекуляций, хотя жилая недвижимость не приносит того дохода, который можно было получить еще два года назад.
По мнению эксперта, в течение ближайших 2-3 лет предложение жилья на рынке страны увеличится в связи с более прозрачными процедурами приобретения земли (возобновлением земельных аукционов).
Справка УНИАН. SHM Smith Hodgkinson была основана в Великобритании в 1860 году. Компания предоставляет услуги по оценке имущества банкам, корпорациям, инвестиционным и девелоперским компаниям. Офисы компании открыты в Лондоне, Манчестере, Лидсе, Бермингеме, в странах Центральной и Восточной Европы (Бухарест, Белград), а также в Южно-Восточной Азии.
С 2004 года Smith Hodgkinson входит в группу компаний Gordon Brothers Group, международную компанию, предоставляющую финансовые и операционные услуги для промышленных предприятий и компаний розничной торговли. Среднегодовой объем продаж компании – более 40 млрд. долл.
Компания открыла офис в Киеве в сентябре 2007 году, получила лицензию Фонда госимущества на оценочную деятельность в январе этого года.