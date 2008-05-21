В АМК понимают Тимошенко, но мириться с производителями сахара не станут

Антимонопольный комитет Украины (АМК) считает, что сегодня отсутствуют законные основания для заключения мирового соглашения между АМК и сахаропроизводителями. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.

Согласно сообщению, ранее Кабинет министров Украины подписал с операторами рынка сахара Меморандум о согласованных действиях, которым Кабмин официально взял на себя обязательства «способствовать рассмотрению Антимонопольным комитетом вопроса относительно заключения мирового соглашения с сахарными компаниями относительно уплаты штрафных санкций по результатам проверок в 2005 году».

При этом 10 апреля 2008 г. в Комитет поступило поручение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с резолюцией «решить вопрос в соответствии с действующим законодательством».

Как отмечает пресс-служба Комитета, поднятая в меморандуме проблема стала предметом глубокого изучения специалистами комитета. Кроме того, в АМК состоялась встреча с руководителями и владельцами предприятий — крупнейших производителей сахара. В результате, понимая все проблемы сахарной отрасли и заботы КМУ, члены АМК пришли к выводу о невозможности на данном этапе заключения мирового соглашения с оштрафованными сахаропроизводителями. «Ведь в инициированном производителями сахара судебном процессе 11 марта 2008 г. Высший хозяйственный суд Украины подтвердил правомерность решения Комитета относительно наложения 17,2 млн. грн. штрафа на 7 предприятий этой отрасли. Более того, на выполнение данного решения суда Комитет, еще до подписания упомянутого меморандума, был вынужден обратиться с соответствующими исками о принудительном взыскании с сахаропроизводителей штрафа и пени в государственный бюджет», – говорится в сообщении комитета.

«Учитывая указанное и то, что оштрафованные предприятия продолжают судебный процесс, обратившись в Верховный суд Украины, сегодня отсутствуют законные основания для заключения Комитетом мирового соглашения с сахаропроизводителями», - подчеркивается в сообщении АМК.

Следовательно, спор будет решаться в Верховном суде Украины.

«Антимонопольный комитет с пониманием относится к существующим у сахаропроизводителей проблемам и позиции правительства на этот счет. Однако мы должны опираться исключительно на закон. При этом, осознавая возможные действия сахарных предприятий, мы требуем от них удержаться от установления необоснованных цен на сахар. Чтобы Комитету не пришлось возбуждать новое дело против сахаропроизводителей», - отметил, комментируя ситуацию, председатель Комитета Алексей КОСТУСЕВ.