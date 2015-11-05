Защита Корбана на заседании Печерского райсуда Киева заявила отвод судье

Как передает корреспондент УНИАН, суд решил оставить без удовлетворения просьбу защиты Корбана об отводе следователя Генеральной прокуратуры в уголовном производстве Евгения Скубы.

Адвокат Оксана Томчук заявила отвод следователю и судье, потому что, по ее убеждению, эта судья пристрастна.

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Цокол, в свою очередь, объявила в заседании перерыв на 20 минут, чтобы защита соответствующим образом оформила заявление об отводе.

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Как сообщал УНИАН, Корбана был задержан в результате совместной операции СБУ и Генпрокуратуры 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

3 ноября утром сотрудники СБУ вывезли Корбана из суда после того, как адвокаты стали требовать освободить лидера «УКРОПа», поскольку в 08.40 истек 72-часовой срок его содержания. Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.

В Генпрокуратуре в тот же день проинформировали, что Корбан находится в Киеве, и с ним проводятся процессуальные действия, однако не сказали, где именно. Также в ведомстве заявили, что Корбана 3 ноября задержали на основании ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом без постановления следственного судьи суда).

В тот же день адвокаты Корбана обжаловали решение о его задержании.

4 ноября Печерский районный суд Киева решил избирать меру пресечения лидеру «УКРОПа» 5 ноября в 9.00.