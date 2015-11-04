"1+1" и "Перша приватна броварня" покажут Украину с высоты птичьего полета
Телеканал «1+1» и «Перша приватна броварня» презентуют уникальный мультимедийный просветительский проект «Моя країна. Прекрасна і незалежна», в котором покажут самые красивые уголки нашей страны с высоты птичьего полета.
Короткие видеосюжеты будут транслироваться на протяжении года и завершатся к 25-ому Дню Независимости Украины.
«Мы мечтаем видеть Украину, которая вдохновляет молодежь расправить крылья», - говорит о новом проекте телеведущая «1+1» Алла Мазур.
Проект «Моя країна. Прекрасна і незалежна» покажет урбанистические и природные пейзажи Украины, снятые с высоты 500 метров и в разное время года. Часто это будут места, обычно недоступные для человеческих глаз. Телезрители узнают впечатляющие малоизвестные факты об Украине, о природных богатствах, индустриальном наследии и о людях, живущих в стране.
«Каждый украинец, какое дело он бы не делал, хочет жить достойно и ощущать гордость за свою страну, за то, что мы - украинцы» - говорит партнер проекта украинский бизнесмен Андрей Мацола, основатель и руководитель компании «Перша приватна броварня».