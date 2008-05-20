Погода на 21-25 мая

Завтра в западных областях Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дожди, грозы, местами сильные дожди, град, шквалы 17-22 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°, на Закарпатье до 25°; в Карпатах ночью 7-12° тепла, днем 13-17°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°; днем 24-29°, на востоке и юге кое-где 30-31°, на побережье морей 18-23°.

22-23 мая - переменная облачность. 22 мая в западной половине, 23 мая в Украине, кроме Крыма, Приазовья и большинства восточных областей, кратковременные дожди с грозами, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный, в западной части северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°; днем в южной части и восточных областях 25-30°, в западных областях 22 мая 16-21°, 23 мая 12-17°, на остальной территории 22 мая 23-28°, 23 мая 20-25°. .

24 мая - кратковременные дожди, местами грозы, в западных областях без существенных осадков; 25 мая в Украине прекращение осадков. Постепенное снижение температуры ночью до 8-14°, в западных и северных областях до 3-10° тепла; днем до 12-18°, в южной и восточной части до 17-23°.

В Киеве и области в среду ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.

22-23 мая - переменная облачность. Кратковременные дожди с грозами, днем в отдельных районах град, шквалы 15-18 м/с, лишь ночью 22 мая без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°; днем 22 мая 23-28°, 23 мая 20-25°.

24 мая - кратковременный дождь, 25 мая - без осадков. Снижение температуры 24 мая ночью до 8-13°, 25 мая до 5-10°; днем до 13-18°.