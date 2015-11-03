Прокурор городской прокуратуры Черкасс погорел на взятке

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, прокурор требовал деньги от местного частного предпринимателя за закрытие уголовного производства против него и возвращение арестованного имущества.

Правоохранители задержали злоумышленника возле здания черкасской прокуратуры во время получения взятки.

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По оперативной информации, к противоправным действиям причастны также сотрудники местного следственного отдела милиции. Сейчас решается вопрос о их задержании.

Прокурору объявлено о подозрении согласно открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение служебным лицом неправомерной выгоды в значительном размере) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.