Корбану вызвали бригаду кардиологов в изолятор СБУ

В изолятор временного содержания Службы безопасности Украины, где находится лидер "УКРОПа" Геннадий Корбан, вызвали бригаду кардиологов.

Об этомсообщилнародныйдепутатАндрейДенисенкона митингеу зданияизолятора, передает корреспондент УНИАН. «Только что мы быливизоляторе. Имели встречу сруководителемизолятора. Требовалиоказания помощиКорбану. Решениео предоставлениипринялследовательГенпрокуратуры», – сказалАндрейДенисенко, добавив, чтовозможностьпопастьк лидеру "УКРОПа" будетпредоставленоврачам частнойклиники «Борис». Впрочем, по словам Денисенко, этонеснимаетвопроснезаконного задержанияКорбанавзалесуда: «Этидействияужесейчасобжалуются. Содержания вэтомизоляторетакженезаконное». Читайте такжеВ СБУ рассказали, почему силовики доставили Корбана обратно в Киев «В минувшую субботуегозадержали по подозрению, по которойемудаженесмоглиизбрать меру пресечения. Асегодняемубудутвручать, а, возможно, ужевручили, новоеподозрение.Этоабсурд», – сказалАндрейДенисенко. Народныйдепутаттакжерассказал, что сейчасзащита пытаетсяполучитьпроцессуальныедокументы, чтобыпонять, что инкриминируют Корбану. По егословам, вближайшие часыКорбанапосетитуполномоченная по правамчеловекаВалерияЛутковская.

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