ГПУ готовит новые подозрения против Корбана, ему вызвали бесплатного адвоката - правозащитники

Об этом сообщает пресс-служба правозащитной группы "Сич" на странице в Facebook.

"Корбана перевезли в Киев и вызвали ему бесплатного адвоката. То есть наших едва не подавили бусики, а бесплатного - вызвали", - сказано в сообщении.

Сейчас Геннадий Корбан находится в следственном изоляторе СБУ. Ему в Генпрокуратуре готовят новые подозрения.

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Как сообщал УНИАН, 31 октября в Днепропетровске прошли обыски в доме лидера «УКРОП» Корбана и его родителей, а также в доме председателя правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Затем Корбана доставили в Главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве. Впоследствии стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.

2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

Сегодня, 3 ноября, СБУ вывезла Корбана в неизвестном направлении, судебное заседание не началось. В 8.40 истек 72-часовой срок содержания Корбана под стражей. Позже стало известно, что Корбана вернули в киевское СБУ.