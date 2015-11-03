В Генпрокуратуре заявляют, что Корбана сопровождают адвокаты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Степан Божило, отвечая на вопросы журналистов.

«Есть требования Уголовного процессуального кодекса, которые дают право задержанному лицу пользоваться квалифицированной правовой помощью. Эти требования соблюдаются в строгом соответствии. Поэтому все законные права, в частности те, которые предусмотрены Конституцией, со стороны следователей и прокуроров Корбану будут обеспечены в полной мере», - сказал Божило.

Он также отметил, что в случае возникновения возможных проблем со здоровьем, Корбану будет оказана квалифицированная медицинская помощь.

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Как сообщал УНИАН, ранее Божило проинформировал, что Корбан находится в Киеве, и с ним проводят процессуальные действия, однако не сказал, где именно.

Корбана был задержан 31 октября в Днепропетровске, его доставили в главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве. В дальнейшем стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.

2 ноября Новозаводской райсуд Чернигова начал рассмотрение представления прокуратуры об избрании Корбану меры пресечения.

Однако сегодня утром сотрудники Службы безопасности Украины вывезли Корбана из суда, после того как адвокаты начали требовать от конвоиров освободить лидера «УКРОПа», поскольку в 8.40 истек 72-часовой срок его содержания.

Затем стало известно, что его вывезли в ИВС СБУ в Киеве.