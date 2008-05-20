В Изюме взорвался пятиэтажный жилой дом: есть пострадавшие (фото)

Сегодня в 7.20 в Изюме Харьковской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв.

В результате разрушены несколько квартир, пострадали два человека, сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии, на месте работают спасательные бригады МЧС и работники Изюмской райгосадминистрации. Причины взрыва выясняются.

По данным источника, накануне, в понедельник, жильцы дома, где произошел взрыв, чувствовали сильный запах газа.

Фото с сайта Информационный портал город Изюм