В Изюме взорвался пятиэтажный жилой дом: есть пострадавшие (фото)
12:25, 20 мая 2008Общество
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Разрушено несколько квартир
Сегодня в 7.20 в Изюме Харьковской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв.
В результате разрушены несколько квартир, пострадали два человека, сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.
Создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии, на месте работают спасательные бригады МЧС и работники Изюмской райгосадминистрации. Причины взрыва выясняются.
По данным источника, накануне, в понедельник, жильцы дома, где произошел взрыв, чувствовали сильный запах газа.
Фото с сайта Информационный портал город Изюм
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