22 мая в 15:00 по адресу г. Киев, ул. Пимоненко, 13, (территория бизнес-центра «Форум») состоится брифинг «Элитная недвижимость. Революция материалов и предложений».

Тематика брифинга – «Рынок элитной коттеджной недвижимости: состояние и прогнозы, сегмент постройки частных домов и коттеджей из дерева категории luxury; современная ситуация, тенденции, новый этап развития».

Информацию о тенденциях рынка, представленных материалах, особенностях спроса и изменениях в расстановке сил игроков, а также свои прогнозы подготовили :

– Ведущие эксперты на рынке загородной коттеджной недвижимости Украины;

– Специальные гости: президент и вице-президент международной канадской компании «Linwood», специализирующейся на постройке элитного жилья из западного красного канадского кедра.

Гостями брифинга также станут ведущие украинские архитекторы и девелоперы коттеджных городков.

Во время мероприятия вы сможете:

- Ознакомиться с информацией о тенденциях развития сегмента строительства элитного жилья из дерева в мире;

- Узнать о современном состоянии и перспективах развития рынка элитной недвижимости в Украине, о трендовых подходах и технологических ноу-хау в строительстве домов из дерева.

А также: в неформальной обстановке пообщаться с основателями отрасли строительства домов из западного красного канадского кедра Биллом Маскоттом (Bill Mascott, President, Linwood Homes Ltd.) и Полом Дофини (Paul Dauphinee, International Development Manager, Linwood Homes Ltd.).

Информационный спонсор брифинга:

Новый специализированный журнал об элитной недвижимости Residence.

По вопросам аккредитации обращайтесь:

Оксана Кулик, 8 050 501 09 34; 8 (044) 587 68 32;

e-mail: o.kulyk@gmail.com