На складе Вооруженных сил в Сватово произошло возгорание автопокрышек

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 22:15 31 октября в результате тления произошло возгорание автопокрышек в разрушенном боксе на складах Вооруженных сил Украины. На ликвидацию пожара выезжали две пожарные автоцистерны ДПРЧ-19 (г. Сватово) и ГПСЧ-6 (г. Старобельск). В 23:06 31 октября пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны, где хранилось более 3 тысяч тонн боеприпасов, начался пожар. Ранее в ГСЧС сообщили, что в результате трагедии погибли двое людей, еще четверо травмированы.