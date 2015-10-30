В Сватово пожар на арсенале потушили, взрывов не слышно

Об этом сообщается на странице Луганской областной государственной администрации в Facebook.

В то же время, как отмечается, что ликвидирован пожар на расположенном рядом складе минеральных удобрений ПО «Агрохим».

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"Принимаются полноформатные меры по ликвидации последствий. Не прекращаются и работы по подсчету убытков, формированию реестра поврежденных объектов и потребности в соответствующей гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.