В Сватово пожар на арсенале потушили, взрывов не слышно
20:16, 30 октября 2015Общество
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По информации штаба, который продолжает работать в Сватово, по состоянию на 18 часов пожар на арсенале удалось потушить окончательно, взрывов не слышно.
REUTERS
Об этом сообщается на странице Луганской областной государственной администрации в Facebook.
В то же время, как отмечается, что ликвидирован пожар на расположенном рядом складе минеральных удобрений ПО «Агрохим».
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"Принимаются полноформатные меры по ликвидации последствий. Не прекращаются и работы по подсчету убытков, формированию реестра поврежденных объектов и потребности в соответствующей гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
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