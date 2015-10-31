ГСЧС отчиталась о 100-процентном восстановлении электрообеспечения и водоснабжения в Сватово
В г. Сватово Луганской области, где произошел пожар на полевом артиллерийском складе, восстановили электрообеспечение и водоснабжение.
Об этом сообщает пре-служба ГСЧС.
"По состоянию на 15 час. в г. Сватово на 100% восстановлено электрообеспечение и водоснабжение. Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения (60% восстановлено)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что из 15 секторов пиротехническими группами ГСЧС отработано 12, в которых было изъято и уничтожено 96 взрывоопасных предметов.
Продолжается ликвидация очагов пожара на территории склада тремя пожарными танками.
Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны, где хранилось более 3 тысяч тонн боеприпасов, начался пожар. Ранее в ГСЧС сообщили, что в результате трагедии погибли двое людей, еще четверо травмированы.