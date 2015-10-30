В Голосеевском монастыре Киева около 100 тысяч верующих почтили память монахини Алипии

Как сообщает центр информации УПЦ, праздничную божественную литургию в Голосеевском монастыре возглавил предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

"В ночь на 30 октября в монастырь начали прибывать десятки тысяч людей, чтобы поклониться матушке Алипии в день ее упокоения. Блаженная старица, как и предсказывала, почила 30-го октября 1988-го года. Ныне ее тело покоится в усыпальнице под храмом. По многолетней традиции в этот день сюда стекается множество паломников. В этом году литургия проходила на улице. Также на территории монастыря были размещены экраны, чтобы все желающие могли видеть богослужение", - рассказал наместник Голосеевского монастыря архимандрит Исаакий (Андроник).

После божественной литургии предстоятель УПЦ отслужил панахиду по матушке Алипии. После чего состоялась трапеза для паломников, которые ожидали известное монастырское угощение в честь памяти матушки.

Матушка Алипия говорила: "Приходите ко мне, кричите, и я услышу", - отметил наместник монастыря отец Исаакий.

По данным Голосеевского монастыря, в 2014 году в день памяти матушки Алипии монастырь посетили около 100 тысяч верующих.

Монахиня Алипия родилась 16 марта (3 марта по старому стилю) 1905 года. Была пострижена в монашество в 1940-х годах в Киево-Печерской Лавре. За безропотное несение скорбей и многочисленные духовные подвиги Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости.

В 1979 году монахиня Алипия поселилась на развалинах уничтоженной в 1926 году Голосеевской пустыни, где несла свой духовный подвиг. Сюда к ней приходило множество людей с просьбами об исцелении и духовной помощи.

30 октября 1988 года монахиня Алипия отошла ко Господу и была похоронена на Лесном кладбище города Киева.

18 мая 2006 года по благословению предстоятеля УПЦ митрополита Владимира тело блаженной старицы перезахоронили в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник".

Матушка Алипия пока не причислена к лику святых, вместе с тем ее почитание можно сравнить с почитанием православными христианами Матроны Московской.

Дни поминовения монахини Алипии совершаются 30 числа каждого месяца (в феврале - 28 числа), 30 октября, 16 марта, 18 мая, 30 августа.