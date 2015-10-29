Геращенко: В заложниках боевиков остаются 139 украинцев

Об этом уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко написала в Facebook.

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"В заложниках еще остается 139 украинцев, 788 считаются пропавшими без вести. Должны всех найти. Вопрос освобождения и поиска будет одним из ключевых и на встрече министров иностранных дел в Берлине в нормандском формате 6 ноября", - подчеркнула уполномоченный президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил об освобождении из плена девяти украинцев. Глава государства подчеркнул, что освобождение каждого украинского гражданина, который незаконно удерживается в плену боевиков на временно оккупированных территориях Донбасса, является победой.