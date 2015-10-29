Порошенко заявил об очередной победе, комментируя освобождение из плена 9 украинских военных

Об этом он заявил во время встречи с представителями украинской диаспоры в Туркменистане, комментируя сообщение об освобождении из плена на территории Луганской области 9-х украинских военнослужащих, проинформировали УНИАН в пресс-службе главы государства.

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«Освобождение каждого украинца я рассматриваю как победу нашего государства», – подчеркнул президент.

Порошенко отметил, что первой ему об этом сообщила уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко. «Было очень эмоциональное сообщение: «Ура! Нам удалось! Девять украинцев на свободе. Могу сказать, что я чувствовал что-то близкое к такому эмоциональному подъему», – сказал глава государства.