В память о жертвах депортации из свечей выложили карту Крыма

В Симферополе вчера прошла акция «Зажги огонь в своем сердце» в память о жертвах депортации 1944 года. С наступлением сумерек на центральной площади города участники акции зажгли около двух тысяч маленьких свечей.

Как передает корреспондент УНИАН, из зажженных свечек была составлена символическая карта Крыма, в центре полуострова из свечей выложена цифра "64" - 18 мая 2008 года исполняется 64-я годовщина депортации крымских татар из Крыма. Помимо этого, из свечей была выложена надпись «No genocide» (нет геноциду) и тамга – национальный символ крымскотатарского народа.

В акции, организованной Крымскотатарским молодежным центром, приняли участие 300-400 человек.

В комментарии УНИАН первый заместитель председателя Меджлиса крымских татар Рефат ЧУБАРОВ выразил надежду, что акция «Зажги огонь в своем сердце» со временем будет охватывать больше молодежи. «Мне в этом огне, четное слово, видится очищение - очищение для молодежи, - сказал Р.ЧУБАРОВ. – Многие сейчас в этой акции участвуют как в зрелище, может быть, до конца не осознавая того, что произошло 64 года назад, но, участвуя в этой акции, они просто становятся чище».

Акция «Зажги огонь в своем сердце» проводится в Симферополе второй год подряд.

Справка УНИАН. В начале Великой Отечественной войны из Крыма были выселены крымские немцы. В мае 1944 года тогдашний руководитель СССР Иосиф Сталин подписал подготовленное НКВД постановление "О выселении крымских татар из Крымской АССР в Узбекскую ССР". 18 мая 1944 года началась депортация крымских татар. Массовой депортации подверглись, по разным данным, от 180 тыс. до 190 тыс. крымских татар, в июне того же года из Крыма были депортированы греки, болгары и армяне.

Процесс возвращения крымских татар в Крым начался в конце 80-х - начале 90-х годов. С 1993 года 18 мая отмечается в Крыму как День памяти жертв депортации.

Сейчас население Крыма составляет более 1,9 млн. человек, из них более 260 тысяч - крымские татары.