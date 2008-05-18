На деловом форуме в Киеве ждут Ющенко и Тимошенко

В Киеве в рамках 17-го Ежегодного заседания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) проходит деловой форум.

Как передает корреспондент УНИАН, на форуме присутствует министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК.

Первым мероприятием в рамках форума стало заседание на тему: «Новые источники восстановительной энергии: экономия и замена энергоносителей для восполнения энергодефицита!».

Кроме того, сегодня несколько стран презентуют свои экономики.

Планируется, что сегодня в церемонии открытия заседания Совета управляющих ЕБРР примут участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, а также президент ЕБРР Жан ЛЕМЬЕР.

Форум завтра продолжит свою работу.