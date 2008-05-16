Vanco раскрыла своих стратегических партнеров

Компания Vanсo Energy Company (США), выигравшая через дочернюю компанию Vanсo International Ltd. первый проводимый открытый конкурс и заключившая в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, раскрыла своих стратегических партнеров в проекте по разработке данного участка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил старший вице-президент Vanco Energy Company, член совета директоров Vanco Prickerchenska Ltd. Джеф МИТЧЕЛ на пресс-конференции в Киеве.

По его информации, в пул инвесторов входят международные инвестицонные компании и крупнейший украинский энергетический холдинг. В частности, кроме самой компании Vanco, финансовыми партнерами в данном проекте выступают «Донбасская топливно-энергетическая компания» («ДТЭК»), Integrum Technodgies Ltd. (дочерняя компания крупного австрийского инвестиционного холдинга) и Shadowlight Investments Ltd. (инвестиционная компания российского бизнесмена Евгения НОВИЦКОГО).

При этом Дж.МИТЧЕЛ добавил, что объем финансирования по проекту, который обеспечат инвесторы в ближайшие 8 лет, составит более 330 млн. долл., а общая сумма инвестиций в исследования и разработку предоставленного участка шельфа составит не менее 15 млрд. долл., техническое обеспечение проекта берет на себя Vanco.

Как сообщал УНИАН, Минприроды своим приказом (№226 от 25 апреля 2008 года) поручило Государственной геологической службе аннулировать лицензию компании Vanco Prickerchenska Ltd. После чего, компания Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным приказ Минприроды об аннулировании лицензии.

Министр охраны окружающей природной среды Украины Георгий ФИЛИПЧУК не исключает, что в передаче американской компании Vanco права на разработку шельфов Черного и Азовского морей заинтересованы финансово-промышленные группы Украины.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Vanco планирует продать право на использование недр Черного моря, возможно, «Газпрому».

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что разработкой месторождений нефти и газа на шельфе Черного моря может заниматься НАК «Нафтогаз Украины». «НАК «Нафтогаз Украины» - это компания, которая может брать кредиты и разрабатывать месторождения, продавать ресурсы и получать деньги», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что НАК будет работать в интересах Украины и не будет устанавливать спекулятивные цены.

«Наиболее перспективные участки (шельфа - УНИАН) должны быть отданы «Нафтогазу» и разрабатываться государственными возможностями", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Со своей стороны Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО расценил высказывания премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно лоббирования им интересов компании Vanco как некорректные и безосновательные.

“Вместо того, чтобы обеспечить нормальную работу стратегического инвестора и контролировать его деятельность, премьер-министр пытается административными методами подчинить себе работу целой энергетической отрасли, пренебрегая международными правилами и порядками, а также международным имиджем Украины, - передала слова Президента его пресс-секретарь Ирина.ВАННИКОВА.